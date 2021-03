Lapalisse Lapalisse Allier, Lapalisse Animation masque de réalité virtuelle Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

Animation masque de réalité virtuelle, 13 mars 2021-13 mars 2021, Lapalisse. Animation masque de réalité virtuelle 2021-03-13 – 2021-03-13

Lapalisse Allier Lapalisse EUR 3 3 Découverte de l’Oculus Quest 2 (pour être envoyé dans un univers parallèle). Réservation obligatoire. fablab.lapalisse@gmail.com Découverte de l’Oculus Quest 2 (pour être envoyé dans un univers parallèle). Réservation obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lapalisse Autres Lieu Lapalisse Adresse Ville Lapalisse