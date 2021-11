Frasne Frasne Doubs, Frasne Animation Jeux Jeunes Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne

Animation Jeux Jeunes Frasne, 12 février 2022, Frasne. Animation Jeux Jeunes Point Info Jeunesse / Médiathèque 3 Rue de la Gare Frasne

2022-02-12 – 2022-02-12 Point Info Jeunesse / Médiathèque 3 Rue de la Gare

Frasne Doubs EUR Animation pour les enfants de 8 à 13 ans – animé par Lud’Haut-Doubs, au Point Info Jeunesse à Frasne. Jeux de société, plateau, stratégie, coopération… l’univers du jeu dans toute sa variété mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr +33 3 81 38 32 93 Animation pour les enfants de 8 à 13 ans – animé par Lud’Haut-Doubs, au Point Info Jeunesse à Frasne. Jeux de société, plateau, stratégie, coopération… l’univers du jeu dans toute sa variété Point Info Jeunesse / Médiathèque 3 Rue de la Gare Frasne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Frasne Autres Lieu Frasne Adresse Point Info Jeunesse / Médiathèque 3 Rue de la Gare Ville Frasne lieuville Point Info Jeunesse / Médiathèque 3 Rue de la Gare Frasne