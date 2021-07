Moirans-en-Montagne Musée du Jouet Jura, Moirans-en-Montagne Animation « jeux anciens » avec Toyman Musée du Jouet Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

Animation « jeux anciens » avec Toyman Musée du Jouet, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Moirans-en-Montagne. Animation « jeux anciens » avec Toyman

Musée du Jouet, le dimanche 19 septembre à 10:00

Toupies, yoyos, pêche au canards, jeu de la grenouille, passe-trappe, croquets, diabolos, bilboquets, hula hoop… venez tester les jeux de votre enfance.

Selon places disponibles

Jeux d’adresse et d’action simple : toupies, yoyos, pêche au canards, jeu de la grenouille, passe-trappe, croquets, diabolos, bilboquets, hula hoop… Musée du Jouet 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée du Jouet Adresse 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Ville Moirans-en-Montagne lieuville Musée du Jouet Moirans-en-Montagne