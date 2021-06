Montpellier Cathédrale Saint-Pierre Hérault, Montpellier Animation Jeune public « J’imagine ma cathédrale » et « Je construit un arc ou une voûte : comment ça tient ? » Cathédrale Saint-Pierre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

L’enfant observe les lieux avec ses parents ou l’adulte accompagnateur, apprend le vocabulaire lié à l’architecture de la cathédrale avec un support papier, puis il mobilise ses perceptions et ses connaissances pour construire une cathédrale imaginaire avec les modules bois de kaplas. Par la maquette bois, l’enfant expérimente la construction d’un arc plein cintre puis d’une voûte d’ogives. Surprise ! quand on retire les cintres délicatement, ça tient tout seul ! ATELIERS POUR ENFANTS DE KAPLAS ET DE MODELES EN BOIS : J’IMAGINE MA CATHEDRALE, enfants de 6 à 10 ans ET JE CONSTRUIS UN ARC OU UNE VOUTE, COMMENT CA TIENT ? enfants à partir de 8 ans

Nombre limité de places, environ 10 enfants, à adapter suivant la jauge donnée, ateliers installés dans la nef ou le transept

