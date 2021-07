Animation familles “parure de la Préhistoire” au parc Asnapio le mardi 17 août 2021. Parc Asnapio, 17 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Animation familles “parure de la Préhistoire” au parc Asnapio le mardi 17 août 2021.

Parc Asnapio, le mardi 17 août à 14:00

**Animation “parures de nos ancêtres” pour les plus de 7 ans au Parc Asnapio.** Partez à la découverte des premiers bijoux et fabriquez le vôtre à partir de coquillages et de perles de stéatite ou d’argile. Sur inscription au 03 20 47 21 99. 3 créneaux d’1h à 14h, 15h et 16h. Tarifs:4€, 2€ (visite guidée du parc possible sans supplément) Visite d’1h30 incluant le Moyen-Age à 14h30. Visite d’1h sans le Moyen-Age à 16h.

4€, 2€, gratuit pour les moins de 5 ans.

Animation “parures de nos ancêtres” pour les plus de 7 ans au Parc Asnapio.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T17:00:00