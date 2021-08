Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d'Armor, Saint-Alban Animation famille : Bout de bois et bout d’idée Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Animation famille : Bout de bois et bout d'idée 2021-10-27 14:00:00 – 2021-10-27 Saint-Alban Parking de la Salle des fêtes

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux et jouets de toutes sortes ! Penser à : prendre un couteau ou un opinel.

Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux et jouets de toutes sortes ! Penser à : prendre un couteau ou un opinel.

A partir de 6 ans. Durée : 2h. Réservation obligatoire. accueil@caperquyfrehel.fr +33 2 96 41 50 83 http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/

