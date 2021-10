Montrabé Au Jardin Partagé Haute-Garonne, Montrabé Animation-démontration : “Comment réduire mes déchets verts” Au Jardin Partagé Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Au Jardin Partagé, le samedi 30 octobre à 10:30

Les associations des ” Jardiniers de Montrabé” et de “Partageons les jardins ” vous invitent à la démonstration d’un broyeur de végétaux de grande efficacité. Un jardinier professionnel répondra à toutes les questions sur la production de broyat de déchets verts et l’usage au jardin. Démonstration d’un broyeur de branches Au Jardin Partagé 3 rue Lamartine 31850 Montrabe Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T10:30:00 2021-10-30T12:00:00

