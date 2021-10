Renazé Renazé Mayenne, Renazé ANIMATION DE NOËL Renazé Renazé Catégories d’évènement: Mayenne

Renazé

ANIMATION DE NOËL Renazé, 14 décembre 2021, Renazé. ANIMATION DE NOËL 2021-12-14 16:30:00 – 2021-12-14

Renazé Mayenne Renazé Le mardi 14 décembre à partir de 16h30, rendez-vous place de l’Europe à Renazé pour préparer Noël !

Au programme :

– Chants

– Mini marché de Noël

– Animations Animation de Noël à Renazé. +33 2 43 06 40 14 https://renaze53.fr/ Le mardi 14 décembre à partir de 16h30, rendez-vous place de l’Europe à Renazé pour préparer Noël !

Au programme :

– Chants

– Mini marché de Noël

– Animations dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Renazé Autres Lieu Renazé Adresse Ville Renazé lieuville 47.79367#-1.05581