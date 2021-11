Fénétrange Fénétrange Fénétrange, Moselle ANIMATION CONTE,CHANTS ET FLAMMES DE NOËL Fénétrange Fénétrange Catégories d’évènement: Fénétrange

Fénétrange Moselle Fénétrange Le comité des fêtes et le syndicat d’initiative de Féntrange vous convient à “Fénétrange, conte, chants & flammes de Noël”, dimanche 28 novembre 2021 à partir de 15h00 dans la cour du château. Présence de Les diplômes de Ted, du chœur de Fénétrange au pays de Sarrebourg dirigé par Laura Stébé et de Light of Fire. Uniquement sur réservation (lundi au vendredi de 16h à 18h : 07 71 23 89 83). Pass sanitaire exigé. +33 7 71 23 89 83 Libre de droits – Mohamed Nohassi pour Unsplash

