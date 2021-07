Incheville Incheville Incheville, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Visite en forêt d’Eu – Autour des tourbières du Siège-Madame Incheville Incheville Catégories d’évènement: Incheville

Accompagné d'un forestier de l'ONF, vous partirez à la découverte du fonctionnement des tourbières, ces zones humides essentielles à la biodiversité et au stockage du carbone. Cette visite vous mènera également par quelques lieux légendaires ou historique de la forêt d'Eu : pierre bise, Quesne à Leu, chêne Louise… Sortie de 3h et 4 km au maximum. Vêtements adaptés pour la marche : chaussures de rando, bottes, pantalon pour éviter les tiques. Rendez-vous à 9h, au Carrefour du Poteau Isabelle

