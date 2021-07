[ANIMATION CONFIRMEE] – Spectacle Velotonome Le Tréport, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Le Tréport.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Spectacle Velotonome 2021-07-24 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-24 Forum de la plage Esplanade Louis Aragon

Le Tréport Seine-Maritime

Un spectacle étonnant : l’apparition du Vélotonome dans un espace public suffit pour d’emblée, avoir envie d’en savoir plus! Un spectacle hilarant ! Ludovic Belin dit des choses très serieuses avec un humour ravageur. Ajouté au délire mécanique, et vous avez 40 minutes de bonheur garanti! un spectacle familial : les parents et les grands-parents rient, les enfants et ados s’extasient, les tous petis demandent « papa, ça marche en vrai ?… Mais comment il fait ? » Un spectacle participatif : démonstration oblige, le public est mis à contribution. Grimpez sur la machine, Madame ! et vous, Monsieur ?

Mesures COVID : Gestes barrières, port du masque obligatoire et distanciation sociale.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

culturel@ville-le-treport.fr +33 2 35 50 55 31

