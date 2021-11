[ANIMATION CONFIRMEE] – Soirées découvertes – Les arts martiaux « STEAMPUNK » Eu, 3 décembre 2021, Eu.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Soirées découvertes – Les arts martiaux « STEAMPUNK » Rue des Fontaines MJC Centre des Fontaines Eu

2021-12-03 19:30:00 19:30:00 – 2021-12-03 22:00:00 22:00:00 Rue des Fontaines MJC Centre des Fontaines

Eu Seine-Maritime

Nous partirons, cette fois-ci, à la découverte des Arts Martiaux Européens du 19e siècle, militaires ou civils : Savate et Lutte, lames (couteau et sabre) ainsi que le bâton Français. Pourquoi Steampunk ? Car les disciplines proposées sont fun, liées à l’Imaginaire, historique ou non, et permettront le jeu… Une plongée sportive et martiale dans l’univers de l’armée Napoléonienne, de Sherlock Holmes ou d’Arsène Lupin

Soirée sur inscription préalable (pour connaître le nombre de sabres à amener !)

Possibilité d’abonnement aux soirées.

Nous partirons, cette fois-ci, à la découverte des Arts Martiaux Européens du 19e siècle, militaires ou civils : Savate et Lutte, lames (couteau et sabre) ainsi que le bâton Français. Pourquoi Steampunk ? Car les disciplines proposées sont fun,…

Nous partirons, cette fois-ci, à la découverte des Arts Martiaux Européens du 19e siècle, militaires ou civils : Savate et Lutte, lames (couteau et sabre) ainsi que le bâton Français. Pourquoi Steampunk ? Car les disciplines proposées sont fun, liées à l’Imaginaire, historique ou non, et permettront le jeu… Une plongée sportive et martiale dans l’univers de l’armée Napoléonienne, de Sherlock Holmes ou d’Arsène Lupin

Soirée sur inscription préalable (pour connaître le nombre de sabres à amener !)

Possibilité d’abonnement aux soirées.

Rue des Fontaines MJC Centre des Fontaines Eu

dernière mise à jour : 2021-11-19 par