[ANIMATION CONFIRMEE] – Les Escales Musicales Aultoises : La Morenica Ault, 8 août 2021-8 août 2021, Ault.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Les Escales Musicales Aultoises : La Morenica 2021-08-08 – 2021-08-08

Ault Somme

Large panorama de musiques anciennes constitué de romances en ladino de la tradition Judéo-Espagnole (probablement composés en 1492), de pièces ottomanes, et de chants Arabo-Andalous, tous venus nourrir avec leurs couleurs et rythmes les musiques et chants occidentaux. Ce concert se veut témoin de cet âge d’or de la Convivencia, (coexistence des Trois Cultures), marquée par des collaborations fécondes et des influences réciproques dans les domaines artistiques et culturels.

Les Escales Musicales Aultoises : La Morenica. Avec Zakaria Haffar (chant, oud et santur) et Françoise Enock (viole et vièle à archet).

Mesures COVID : Distanciation aux normes en vigueur, distribution de gel à l’entrée.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

dernière mise à jour : 2021-07-15 par