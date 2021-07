Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine | Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine | Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle Le Tréport, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine | Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle 2021-09-19 14:15:00 14:15:00 – 2021-09-19 16:15:00 16:15:00 Place de l’Église Eglise Saint-Jacques

Le Tréport Seine-Maritime Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

Bach, Händel, Telemann… Une dizaine de musiciens amateurs, stagiaires habitués des Ateliers de Musique Ancienne, se retrouveront pour animer les monuments ouverts à cette occasion. Chanteurs, flûtistes, violonistes, violoncellistes et clavecinistes vous donnent rendez-vous pour revivre avec vous quelques-uns de leurs coups de cœur. Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

