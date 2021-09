Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Hôtel-Dieu bibliothèque pour tous et Bibliothèque René Delorière Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Eu Seine-Maritime Jardin en accès libre (Place de l’Abbé Legris) Bibliothèques, accès uniquement par l’ascenseur (2étage), accès handicap moteur, livres pour malvoyants

– Présentation du fonds de la Bibliothèque Pour Tous

– Présentation de l’histoire du monument par les bénévoles de la BPT

bibliotheque.eu@orange.fr +33 2 35 86 06 41 http://www.ville-eu.fr/

