Gamaches Gamaches 80220, Gamaches [ANIMATION CONFIRMEE] – Fête de la musique Gamaches Gamaches Catégories d’évènement: 80220

Gamaches

[ANIMATION CONFIRMEE] – Fête de la musique Gamaches, 19 juin 2021-19 juin 2021, Gamaches. [ANIMATION CONFIRMEE] – Fête de la musique 2021-06-19 17:30:00 – 2021-06-19

Gamaches 80220 Gamaches A partir de 17h30 avec :

Avec The no

Moleskine A partir de 21h avec Joseph Chedid. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. gamaches@wanadoo.fr +33 3 22 61 24 60 A partir de 17h30 avec :

Avec The no

Moleskine A partir de 21h avec Joseph Chedid. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. ©Pixabay – 2018

Détails Catégories d’évènement: 80220, Gamaches Étiquettes évènement : Autres Lieu Gamaches Adresse Ville Gamaches lieuville 49.9854#1.56103