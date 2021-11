Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition – élémentaire, la force intime de l’art Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

[ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition – élémentaire, la force intime de l’art Le Tréport, 11 décembre 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition – élémentaire, la force intime de l’art Galerie Résonances 5 Rue de la Tour Le Tréport

2021-12-11 15:30:00 – 2021-12-12 19:00:00 Galerie Résonances 5 Rue de la Tour

Vacances de Noël, ouverture de la galerie du jeudi au dimanche. Sculpture et peinture

+33 7 72 06 45 28 https://www.galerieresonances.com/

dernière mise à jour : 2021-11-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

