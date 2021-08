[ANIMATION CONFIRMEE] | 4ème Festival du Film des Villes soeurs : Mode, Costume et Cinéma Le Tréport, 7 octobre 2021, Le Tréport.

[ANIMATION CONFIRMEE] | 4ème Festival du Film des Villes soeurs : Mode, Costume et Cinéma 2021-10-07 – 2021-10-10

Le Tréport Seine-Maritime

Le Festival du Film, “Mode, Costume et Cinéma”, premier et seul festival en Europedédié aux métiers de l’Habillage, du Maquillage et de la Coiffure reviendra pour une4ème édition. Ce festival propose des événements, des projections et des ateliers mettant en avant ces petites mains du cinéma.

Durant ces 4 jours, le public est invité à en découvrir un peu plus sur les coulisses du 7ème art.

