Animation citoyenne autour du gaspillage alimentaire Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Animation citoyenne autour du gaspillage alimentaire Hendaye, 25 mai 2022, Hendaye. Animation citoyenne autour du gaspillage alimentaire Place de la République Marché Hendaye

2022-05-25 – 2022-05-25 Place de la République Marché

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Les animateurs de Recycl’arte proposeront la fabrication de produits alimentaires lactofermentés pour faire ainsi découvrir une technique de conservation des aliments frais et de saisons qui ne consomme pas d’énergie et a des apports nutritifs incroyables. Les animateurs de Recycl’arte proposeront la fabrication de produits alimentaires lactofermentés pour faire ainsi découvrir une technique de conservation des aliments frais et de saisons qui ne consomme pas d’énergie et a des apports nutritifs incroyables. Les animateurs de Recycl’arte proposeront la fabrication de produits alimentaires lactofermentés pour faire ainsi découvrir une technique de conservation des aliments frais et de saisons qui ne consomme pas d’énergie et a des apports nutritifs incroyables. Place de la République Marché Hendaye

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Place de la République Marché Ville Hendaye lieuville Place de la République Marché Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Animation citoyenne autour du gaspillage alimentaire Hendaye 2022-05-25 was last modified: by Animation citoyenne autour du gaspillage alimentaire Hendaye Hendaye 25 mai 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques