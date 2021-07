Lencouacq Lencouacq Landes, Lencouacq Animation Astronomie Lencouacq Lencouacq Catégories d’évènement: Landes

Lencouacq

Animation Astronomie Lencouacq, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Lencouacq. Animation Astronomie 2021-07-27 21:00:00 – 2021-07-27 23:00:00

Lencouacq Landes Lencouacq Dans le site exceptionnel de la Commanderie de Bessaut, dépourvu de nuisance lumineuse, propice à la découverte de l’environnement nocturne, les astronomes amateurs de l’Astroclub du Marsan vous invitent à venir découvrir les beautés que recèle notre ciel nocturne grâce à leurs instruments d’observation, répondront à vos questions et vous feront partager leur passion.

Une soirée, les yeux grands ouverts, sur le spectacle que nous offre la nature. Animation pour petits et grands Rendez-vous à 21h Place du Village – 21h15 covoiturage(15 min)et petite marche (15 min)pour accéder au site d’observation Inscriptions obligatoires (jauge limitée)

Maison du Parc – Belin-Béliet

Tél 05 57 71 99 99 (9h-12h30/13h30-17h)

