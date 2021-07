Animals Industry – w/ QAHÖG, SOUMSOUM & APG Le Chapiteau, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Marseille.

Animals Industry – w/ QAHÖG, SOUMSOUM & APG

Le Chapiteau, le samedi 31 juillet à 18:00

Encore une soirée pour les énervés, les exilés, tous ceux qui ont les crocs… La meute se réveille doucement, l’assaut sera donné dès la première heure de set… Cela promet d’être des retrouvailles particulieres, entre violent désordre et équilibre absolu le gang Animals Industry prépare les armes comme si c’était le tout premier combat ! Amour sauvage, techno brutale. LINE UP : ANIMALS FAMILY APG [https://www.facebook.com/apg.otyefada](https://www.facebook.com/apg.otyefada) SOUMSOUM [https://www.facebook.com/soumsoumdj](https://www.facebook.com/soumsoumdj) QAHÖG [https://www.facebook.com/qahogdj](https://www.facebook.com/qahogdj) Le set s’arrête à 03h30 . Le Chapiteau ferme à 04h00. — RESERVATION OBLIGATOIRE ! EARLY : 8€ + frais de loc NORMAL : 10€ + frais de loc SUR PLACE : 12€ BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/rprpkpv7](https://tinyurl.com/rprpkpv7) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 11 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Test positif certifiant le rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 8,59€ en pré-vente / 12€ sur place

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T18:00:00 2021-07-31T04:00:00