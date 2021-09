Animal et Compagnie centre le Tétras-Lyre,Saint-Andéol,38650, 25 octobre 2021, Saint-Andéol.

5 jours et 4 nuits dans un joli petit centre de vacances du Vercors Trièves. Le temps qu’il faut pour partir en forêt et chasser les animaux sauvages…. Mais pas avec des fusils, plutôt avec des pièges photos que nous cacherons et relèverons chaque jour… Aussi, nous irons à la rencontre de la meute de chiens de l’Ame Nordique Aventure nous ballader en forêt, découvrir le chenil et donner les soins aux chiens pour les remercier de nous faire vivre une si belle expérience. Puis nous nous glisserons dans les pas d’un chasseur cueilleur du néolithique qui, muni de son arc, ira chasser l’ours ou le sanglier… Chez Laurie, de la ferme des gentianes, nous irons à la rencontre des vaches, des chèvres, et des animaux de la basse cour ! On fabriquera nous même notre pain et notre fromage… Yann et Yohann nos cuisiniers combleront nos papilles avec des bons petits plats et notre équipe d’animation est prête pour vous faire vivre une colo inoubliable !

395

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

