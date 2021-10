Animafilm, Wall.E La Celle-en-Morvan, 28 octobre 2021, La Celle-en-Morvan.

Animafilm, Wall.E 2021-10-28 – 2021-10-28 Salle des fêtes Mairie, parc de la roseraie

La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire La Celle-en-Morvan

EUR Découvrez une projection de dessins animés et une animation autour du film.

​Comprendre les secrets de fabrication, la création des personnages et bien plus…

Nous finissons par un goûter et plein de livres à gagner !

