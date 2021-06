Wattrelos Bibliothèque Municipale,Annexe de Beaulieu Nord, Wattrelos Anim’ ton doudou Bibliothèque Municipale,Annexe de Beaulieu Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque Municipale, Annexe de Beaulieu, le mercredi 16 juin à 10:00

Venez donner vie au doudou de votre enfant ! Participez en famille à un petit atelier pour réaliser un court film d’animation autour du doudou de votre enfant. L’occasion de comprendre comment sont fabriqués les films d’animations !

Gratuit sur réservation

Bibliothèque Municipale,Annexe de Beaulieu 4 rue Édouard-Herriot, Wattrelos

2021-06-16T10:00:00 2021-06-16T11:30:00

