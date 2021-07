Proupiary Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne, Proupiary “Angélus – Un roman sur les traces du Maître de Cabestany” Abbaye de Bonnefont Proupiary Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Abbaye de Bonnefont, le samedi 25 septembre à 16:00

François-Henri Soulié nous livre quelques passages choisis de son « Angélus » (Prix France Bleu Grands détectives et prix Historia du polar historique). L’auteur nous plonge au cœur du XIIème siècle en terre d’Occitanie, dans une intrigue passionnante. On y retrouve Jordi de Cabestan, Maître sculpteur et son atelier, Aloïs de Malpas la tisserande qui s’est tournée vers une nouvelle religion, ou encore le valeureux Raimon de Termes chevalier fraîchement adoubé… Des crimes affreux nous conduisent dans le quotidien des moines de deux abbayes… L’écriture est rondement menée et nous plonge avec exaltation dans cette fresque médiévale captivante.

Entrée libre

Lecture avec l’auteur de ce roman policier médiéval Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary Haute-Garonne

2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T17:30:00

