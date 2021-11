André Manoukian & China Moses Artplexe Canebière, 30 novembre 2021, Marseille.

André Manoukian & China Moses

Artplexe Canebière, le mardi 30 novembre à 21:00

Premier événement live allthatjazz dans votre cinéma artplexe ! CONCERT ** Retrouvez le duo d’exception André Manoukian et China Moses, en concert le 30 novembre 2021 ** => Réservations sur [https://bit.ly/3FlcAC0](https://bit.ly/3FlcAC0) __ 2021, All that Jazz s’installe chez Artplexe Canebière à Marseille ! La scène musicale All that Jazz vous propose de découvrir des artistes de renom dans l’ambiance feutrée et intimiste d’une salle de cinéma. Depuis plus de 10 ans, 530 concerts ont acceuillis les notes de près de 160 artistes nationaux et internationaux. Une magie qui s’opère grace à ce concept unique combinant le talent d’artistes d’exception à la singularité d’un lieu au confort et à l’acoustique particulièrement raffinés. __ All that Jazz : une programmation artistique exclusive ! All That Jazz s’écarte des codes habituels de la musique pour proposer des concerts exclusifs. Des moments rares d’échange, de curiosité et de partage, nourris par des artistes aux influences, aux talents et aux parcours de vie singuliers. A l’image d’une mosaïque aux couleurs multiples, associant le meilleur, le rare et l’inattendu, l’idée initiale de la programmation est assez simple : prôner l’ouverture et les propositions alternatives au Jazz, à tous les Jazz. Qu’il s’agisse du Blues, Jazz, Soul, Rythm’n Blues, Funk, Hip Hop, Bossa Nova, Nu Jazz, Electro Jazz, Swing… la programmation All that Jazz ne s’enferme pas dans une musique monochrome, sans ouverture. Elle favorise, au contraire, la découverte et s’ouvre aux nouvelles influences, en gardant en son cœur le Jazz comme l’essence même de toutes les musiques. __30 novembre 2021 : André Manoukian et China Moses en concert dans votre cinéma Artplexe Canebière ! Pour ce premier concert à Marseille, All that Jazz accueille non pas un mais deux artistes hors-pairs. Une formule duo pour laisser libre cours à un dialogue artistique tout en émotion. Entre le rire et le sanglot, sur un fil, China Moses franchit nos défenses, nous pèle comme un oignon et nous voilà à nous mordre les lèvres pour ne pas chialer. Accompagnée au piano par André Manoukian, grand amoureux des voix, qui goûte, soupèse, jauge, questionne, titille, hume, respire, enrobe chaque mot de son délicat instrument. Gare au feu. Retrouvez tous nos événements sur [https://artplexe-canebiere.com/](https://artplexe-canebiere.com/)

32,73 / 38,79€

♫♫♫

Artplexe Canebière 125 La Canebière 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T21:00:00 2021-11-30T23:00:00