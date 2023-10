L’atelier du faussaire Ancienne Avenue de la Gare Lorris, 5 mars 2024, Lorris.

Lorris,Loiret

Pendant la guerre, des personnes changeront d’identité mais pourquoi et comment faire ? Cet atelier répond à ces interrogations et donne des clés de réflexion sur la notion de résistance..

2024-03-05 fin : 2024-03-05 15:30:00. 2 EUR.

Ancienne Avenue de la Gare

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire



During the war, people will change their identity but why and how? This workshop answers these questions and gives keys for reflection on the notion of resistance.

Durante la guerra, la gente cambiará de identidad, pero ¿por qué y cómo? Este taller responde a estas preguntas y ofrece claves para reflexionar sobre la noción de resistencia.

Während des Krieges ändern Menschen ihre Identität, aber warum und wie tun sie das? Dieser Workshop beantwortet diese Fragen und gibt Denkanstöße zum Begriff des Widerstands.

Mise à jour le 2023-10-27 par ADRT45