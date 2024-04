ATELIER JEUNE PUBLIC / Opération fossiles ! (4-6 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, jeudi 2 mai 2024.

ATELIER JEUNE PUBLIC / Opération fossiles ! (4-6 ans) À travers différentes activités et manipulations, remontez le temps et découvrez des animaux disparus. 1, 2, 3… fouillez ! 2 mai – 26 juin Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T16:00:00+02:00 – 2024-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-26T16:00:00+02:00 – 2024-06-26T17:00:00+02:00

ATELIER JEUNE PUBLIC / Opération fossiles ! (4-6 ans)

Devenez des paléontologues en herbe en explorant le monde fascinant des fossiles ! À travers différentes activités et manipulations, remontez le temps et découvrez des animaux disparus. 1, 2, 3… fouillez !

Jeudi 2 mai à 16h

Mercredis 15 et 29 mai à 16h

Mercredis 12 et 26 juin à 16h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2135155719770400082 »}]

atelier atelier cobayes

@ MOBE