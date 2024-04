Peinture sur vaisselle en porcelaine et objets déco de seconde main Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, vendredi 3 mai 2024.

Peinture sur vaisselle en porcelaine et objets déco de seconde main Apprenez à peindre sur des objets déco et de la vaisselle en porcelaine de seconde main et créez des pièces uniques pour votre intérieur ! Vendredi 3 mai, 14h00 Comptoir du Réemploi Entrée libre, gratuite, tout public

Début : 2024-05-03T14:00:00+02:00 – 2024-05-03T16:00:00+02:00

Atelier animé par La Ressource AAA.

Entrée libre, gratuite, tout public.

Durée minimum de l’atelier : 2H.

Matériel fourni.

Pour une meilleure organisation, merci de nous prévenir de votre participation à cet atelier par mail : contact@comptoirdureemploi.fr

Comptoir du Réemploi 1 impasse des moines Saint Pryvé saint mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

