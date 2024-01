L’excale théâtrale « Le neveu de Rameau » Sully-sur-Loire, vendredi 3 mai 2024.

Vendredi

– par le château de Sully sur Loire

Le siècle des Lumières mis en spectacle …

Vers 1760 à Paris, dans un cabaret où l’on joue aux échecs, un dialogue philosophique et pétillant, portant sur la morale, l’art, l’éducation et les mœurs, s’engage entre Denis Diderot et un bohème cynique et braillard Jean-François Rameau, neveu déchu du grand compositeur Jean-Philippe Rameau. Entre fascination et différence, entre intelligence et malice, les dialogues brillants entre les deux comédiens vous invitent à cette escale théâtrale en plein cœur du XVIIIe siècle.12 EUR.

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:00:00

fin : 2024-05-03 20:45:00



