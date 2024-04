ATELIER JEUNE PUBLIC / Les animaux fantastiques Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, jeudi 2 mai 2024.

ATELIER JEUNE PUBLIC / Les animaux fantastiques À vos crayons ! Et si nous transformions certains objets très anciens en artefacts modernes et contemporains ? 2 et 3 mai Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T15:00:00+02:00 – 2024-05-02T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T15:00:00+02:00 – 2024-05-03T16:30:00+02:00

ATELIER JEUNE PUBLIC / Les animaux fantastiques

Partons à la découverte d’êtres et d’animaux fantastiques. Laissez-vous conter leurs histoires puis créez votre basilic !

Jeudi 2 mai à 15h

Vendredi 3 mai à 15h

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2335043407310400184 »}]

atelier autonomie

Emma Mouton / Musées d’Orléans