Ancelle 05260 ANCELLE Ancelle, Hautes-Alpes colonie été 2021 Ancelle 05260 ANCELLE Ancelle Catégories d’évènement: Ancelle

Hautes-Alpes

colonie été 2021 Ancelle 05260 ANCELLE, 7 juillet 2021 08:00-7 juillet 2021 17:00, Ancelle. 7 juillet et 27 août INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET,ou par tel:0660072050,sejour.vacances@yahoo.com sejour.vacances@yahoo.com Séjour multi activité Chaque jour des activités différentes pour des vacances sur mesures ! Répartis en petits groupes, ils profitent d’un choix d’activités adaptées à leur âge . séjour été coloie de vacances de 04 à 16 ans

plusieurs séjours théme : montagne,moto cross,cirque,équitaion,sports,

séjours du 02 aout au 09 aout 2021

ou grand séjour du 01 au 23 aout 2021 05260 ANCELLE ANCELLE 05260 Ancelle Hautes-Alpes mercredi 7 juillet – 08h00 à 08h30

vendredi 27 août – 16h30 à 17h00

Détails Heure : 08:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ancelle, Hautes-Alpes Étiquettes évènement : Autres Lieu 05260 ANCELLE Adresse ANCELLE Ville Ancelle lieuville 05260 ANCELLE Ancelle