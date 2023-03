semaine nationale de la petite enfance amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 24 mars 2023, Bourges.

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, imaginée par l’association Agir pour la Petite Enfance, souffle en 2023 ses 10 bougies. La thématique de cette 10e édition, qui se déroulera du 18 au 25 mars 2023 : « Pop ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien ».

Le but de cette semaine est vraiment de mettre à l’honneur le trio « enfant-parent-professionnel ». C’est l’occasion de favoriser l’éveil artistique et culturel des enfants à partir de 3 mois, d’éclairer les parents sur les enjeux fondamentaux liés aux 1000 premiers jours d’un enfant et également de mettre en avant le travail des professionnels de la petite enfance.

La direction Petite Enfance et Parentalité du CCAS de Bourges vous propose donc une semaine POP :

• Le samedi 18 mars un temps de jeux et de partage de 10h à 13h et de 15h à 18h à l’espace exposition de l’hôtel de ville ouvert aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans (sans inscription)

• Pendant toute la semaine expositions, ateliers et animations pour les familles fréquentant les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant et les Lieux d’Accueil Enfants Parents.

• Le vendredi 24 mars un Ciné-Débat autour de la motricité libre, coanimé par Mr Bertrand DORET Formateur petite enfance et masseur kinésithérapeute et Mme Béata PUZIO psychologue de la direction petite enfance et parentalités du CCAS de Bourges de 20h à 22h à l’Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, Les Rives d’Auron, 18000 Bourges. Inscriptions ouvertes à partir du lundi 13 mars (jusqu’au jeudi 23 mars) au 02 48 23 25 25 ou à rpe@ville-bourges.fr

amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle rives d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:rpe@ville-bourges.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T22:00:00+01:00

