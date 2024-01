JOSMAN – NISKA – SDM – JOSMAN – NISKA – SDM – WERENOI – BEKAR.. LE W Bourges Catégorie d’Évènement: Bourges JOSMAN – NISKA – SDM – JOSMAN – NISKA – SDM – WERENOI – BEKAR.. LE W Bourges, 27 avril 2024, Bourges. Le festival se réserve la possibilité de modifier les horaires et programmes.Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel JOSMAN – NISKA – SDM – WERENOI – BEKAROuverture des portes à 16h

Tarif : 49.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 18:00 Réservez votre billet ici LE W PARKING DU PALAIS DES CONGRES 18000 Bourges 18 Détails Catégorie d’Évènement: Bourges Autres Code postal 18000 Lieu LE W Adresse PARKING DU PALAIS DES CONGRES Ville Bourges Departement 18 Lieu Ville LE W Bourges Latitude 47.082895 Longitude 2.396584 latitude longitude 47.082895;2.396584

LE W Bourges 18 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/