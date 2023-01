Les enjeux scientifiques et patrimoniaux de la restauration d’un patrimoine marqueur d’identité Amphitéâtre Odéon de l’Archéopôle d’Aquitaine Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Cette journée d’étude s’attachera à proposer une approche pluridisciplinaire des différents enjeux de la restauration du patrimoine, entre urbanisme, paysagisme, sociologie, psychologie et technique. Amphitéâtre Odéon de l’Archéopôle d’Aquitaine Esplanade des Antilles, Domaine universitaire (33600, Pessac) Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cette journée d’étude permettra de témoigner de la nécessité de faire perdurer un patrimoine, de l’adapter à sa temporalité et de le faire vivre au travers des populations. Dans un premier temps, les interventions s’efforceront de contextualiser historiquement le clocher-tour Saint-Michel pour comprendre les difficultés et les enjeux de sa construction et de sa restauration. Puis, s’ensuivra un volet plus technique qui abordera le rôle des nouvelles technologies appliquées au domaine du patrimoine. Enfin, le propos sera élargi à une échelle internationale en s’intéressant à ces dynamiques de sauvegarde du patrimoine en Espagne.

Liste des intervenants : Samuel Drapeau (maître de conférence en histoire et en culture architecturale) – “Saint-Michel de Bordeaux : en quête d’élévation”

François Daniel (ingénieurs Archéovision ) – "la Flèche Saint-Michel, histoire de chantiers" accompagné d'un représentant de la mairie de Bordeaux

Sylvain Schoonbaert (chef de projet en architecture et en patrimoine urbain) – "Paul Abadie et le paysage urbain bordelais au XIXe siècle : un changement de paradigme"

(chef de projet en architecture et en patrimoine urbain) – “Paul Abadie et le paysage urbain bordelais au XIXe siècle : un changement de paradigme” Céline Beugnot (docteure en civilisation contemporaine espagnole) – “Espaces urbains en transformation. L’impact du réaménagement urbain sur l’identité des quartiers populaires: les exemples du Cabanyal et de la Barceloneta”.

