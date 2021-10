Saint-Michel-sur-Orge Espace Marcel Carné Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Amour – Bérengère Krief Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Saint-Michel-sur-Orge

Amour – Bérengère Krief Espace Marcel Carné, 16 décembre 2021, Saint-Michel-sur-Orge. Amour – Bérengère Krief

Espace Marcel Carné, le jeudi 16 décembre à 20:30

« Aaaaah l’Amour c’est mon sujet préféré ! Du coup de foudre à la tempête des sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête ? Pourquoi, quand on donne son coeur, on finit par se prendre la tête ? En 3 ans, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. Hâte de vous retrouver ! » Bérengère Krief

Tarif A

Après 3 ans d’absence, la comédienne et humoriste (découverte dans Bref de Canal+) vous convie dans les coulisses de sa vie intime. Elle évoque avec autodérision son parcours sentimental chahuté. Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T21:50:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Autres Lieu Espace Marcel Carné Adresse Place Marcel Carné Ville Saint-Michel-sur-Orge lieuville Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge