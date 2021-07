AMOS Women’s French Cup Stadium Toulouse Métropole, 4 août 2021, Toulouse.

AMOS Women’s French Cup

du mercredi 4 août au vendredi 6 août à Stadium Toulouse Métropole

### Présentation Le tournoi de football féminin Women’s French Cup organisé depuis 2017 fait son retour sous une nouvelle appellation : la AMOS Women’s French Cup. Le rendez-vous est pris, à Toulouse du 4 au 6 août. Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, Bayern Munich et AS Roma : voilà les 4 équipes qui participeront à la 4e édition de cet événement. Et parmi les quatre invités, figurent les deux meilleures équipes françaises. Pour compléter ces belles affiches, le champion de France en titre et le septuple champion d’Europe devront croiser le fer avec le Bayern Munich et l’AS Roma. Le champion d’Allemagne et demi-finaliste de la dernière Ligue des championnes était le premier invité confirmé. De son côté, l’AS Roma est la première équipe italienne inscrite dans l’histoire de ce tournoi. ### Les rencontres Mercredi 4 août au Stade Ernest Wallon – 17h45 : PSG VS AS Roma – 21h00 : OL VS FC Bayern Frauen Vendredi 6 août au Stadium de Toulouse – 17h45 : petite finale – 21h00 : finale

+ d’infos : billetterie AMOS women’s french cup

Stadium Toulouse Métropole 1 Allée Gabriel Biénès, 31400 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00