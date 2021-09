Saint-Jean-de-Luz 6 Avenue de Layats,64500 Saint Jean de Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Amorce de parcours 6 Avenue de Layats,64500 Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Amorce de parcours 6 Avenue de Layats,64500 Saint Jean de Luz, 20 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. Amorce de parcours

6 Avenue de Layats, 64500 Saint Jean de Luz, le lundi 20 septembre à 09:00

AMORCE DE PARCOURS s’adresse aux actifs de Nouvelle-Aquitaine (inscrits ou non à Pôle emploi) ayant besoin d’être accompagnés dans la construction de leur parcours professionnel. Déclinée en 3 modules, cette prestation gratuite a pour but de vous aider à construire votre projet en corrélant vos aspirations et les réalités économiques de votre territoire, et de décider des actions à mettre en œuvre pour sa réalisation (formation qualifiante, alternance ou recherche d’emploi). A l’issu de votre parcours de formation, le passage de la certiication CléA pourra vous être proposé. Intéressé(e) par cette prestation ? RDV le 20 septembre au 6 Avenue de Layats sur Saint-Jean-de-Luz pour démarrer votre accompagnement.

Entrée libre sur inscription

Démarrage de l’accompagnement 6 Avenue de Layats,64500 Saint Jean de Luz 6 Avenue de Layats, Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu 6 Avenue de Layats,64500 Saint Jean de Luz Adresse 6 Avenue de Layats, Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville 6 Avenue de Layats,64500 Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz