Amitié Judéo- Musulmane de France : 1 rue Jean Moulin 91130, Ris Orangis 0624897133 C’est avec un grand plaisir que L’amitié Judéo-Musulmane vous invite au 7eme tournoi de foot, qui aura lieu le dimanche 13 juin 2021 de 09h à 18h au Stades Emile Gagneux, 60 rue Albert Rémy, 91130à Ris Orangis. Cet événement est ouvert à tous les jeunes de 10 à 13 ans. Merci de nous annoncer de combien de jeunes est composé votre équipe !! Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir nous confirmé votre présence. Cordialement AJMF : Lundi 12 Avril au Mercredi 12 Mai 2021 : Activité distribution de tracts « bon ramadan » dans les mosquées d’Île-de-France. 1 rue Jean moulin ris orangis 91130 Ris-Orangis

2021-06-13T09:00:00 2021-06-13T17:00:00

