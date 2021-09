Châteaurenard Salle de l'étoile Bouches-du-Rhône, Châteaurenard AMIR RETOUR CHAPITRE 1 Salle de l’étoile Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

► AMIR : En attendant son grand retour en Zénith en 2022, retrouvez Amir pour une courte tournée de retrouvailles à l’automne 2021. 1 mois…10 dates… uniquement dans des petites salles… pour UN MAX D’ÉNERGIE! Lien : [https://www.amirofficiel.com/](https://www.amirofficiel.com/) ► Pass sanitaire applicable. Tarifs : ►En prévente (hors frais de loc.) : Balcon : 32€ \ Fosse Debout : 28€ \ Fosse Debout Réduit : 25€. ► Sur place : Balcon : 35€ / Fosse : 32€.

Salle de l'étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard

2021-11-28T17:30:00 2021-11-28T20:30:00

