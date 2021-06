Amiens Amiens Amiens, Somme Amiens for Youth : activités d’été Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Amiens Somme Comme chaque année, la Mission Amiens For Youth organise des activités d’été, notamment au Parc de l’évêché. 3 ateliers auront lieu dans le parc, hebdomadairement:

– Atelier Do It Yourself Bois de palette – Mardis – 14h/18h

– Les Coffee Break –

g.lia@amiens-metropole.com

