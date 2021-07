America – Concert de la Maîtrise de Radio France Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec, 22 octobre 2021, Villers-sur-Fère.

America – Concert de la Maîtrise de Radio France

Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec, le vendredi 22 octobre à 20:00

La musique américaine, plus précisément la musique écrite par des musiciens nés au États-Unis, a connu une efflorescence spectaculaire au XX e siècle. Charles Ives, Samuel Barber, Aaron Copland, bien sûr Leonard Bernstein, ont écrit des œuvres qui ne sont pas des décalques ou des pastiches des formes européennes. Le fait que nombre de compositeurs venus d’outre-Atlantique aient fréquenté le Conservatoire américain de Fontainebleau, dirigé par Nadia Boulanger de 1950 à 1979, a au contraire permis à la personnalité de chacun de s’épanouir. C’est à un florilège d’œuvres américaines que sera ainsi consacré ce concert, dont on ne s’étonnera pas qu’il sera aussi donné au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger de Noisy-le-Sec. LEONARD BERNSTEIN West Side Story (extraits) AARON COPLAND Old American Songs (sélection) SAMUEL BARBER To be sung on the Water CHARLES IVES Circus Band BRUNO PERBOST piano MAÎTRISE DE RADIO FRANCE MORGAN JOURDAIN direction

Entrée libre sur réservation

Le chœur de Radio France s’invite dans la saison culturelle du réseau des conservatoires avec un programme autour de la musique américaine.

Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis Villers-sur-Fère Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T21:00:00