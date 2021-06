AMAT’ART Istres, 23 juin 2021-23 juin 2021, Istres.

AMAT’ART 2021-06-23 – 2021-07-11 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800

La ville d’Istres présente, du 23 juin au 11 juillet 2021 à la chapelle Saint-Sulpice, l’exposition « Amat’arts 2021 », qui mettra en lumière cette année le travail de huit artistes locaux.



Amat’arts le rendez-vous annuel des pratiques amateurs locales offre chaque année à de nouveaux artistes une première visibilité sur la scène artistique istréenne. L’occasion, pour ces derniers, d’un nouvel échange au cœur de la chapelle Saint-Sulpice, devenu au fil du temps « carrefour de rencontres » et lieu de fidélisation.



Les œuvres des huit artistes présentés cette année nous font découvrir une grande diversité de travail de tous horizons, non soumis aux dictats de l’art institutionnel. Des peintres, des sculpteurs, des plasticiens, des dessinateurs qui oeuvrent avec leur authenticité.



Les artistes « Amat’arts 2021 » :



DANIEL AULAGNER – Céramique / LAURA BOURGUET – Pastels / RELLO DON GARCIA – Aérosols, acrylique, poscas / STEPHANE GARNERET – Huiles sur toile / sculptures bois et acier / ALAIN GERMAIN – Peinture / ALEXIS LE CARPENTIER- Acrylique sur toile / REGINE MAIGNAN – Huiles sur toile / MAJEL – Techniques mixtes sur toile



→ Visites commentées de l’exposition avec les artistes

 Samedis 19 et 26 juin / 2 horaires de visite (1h30) : 14h30 et 16h30

 Sur réservation au 04 13 29 50 83

