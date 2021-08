La Penne-sur-Huveaune Cherrydon Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Altesia / Siljan / Time Structure Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Cherrydon présente une soirée triple concerts mardi 26 octobre 2021 à 20h, avec : **ALTESIA** (métal progressif – Bordeaux) Altesia est une formation de métal progressif bordelaise. Influencée par Opeth, Haken ou encore Leprous, la musique du quintette épouse les exigences et la complexité du genre, tout en se voulant accessible. Riche en harmonies vocales et en changements de dynamiques, le deuxième album du groupe, « Embryo » sortira le 25 septembre 2021 . Altesia sillonnera la France en octobre 2021 pour le promouvoir. Découvrez ‘The Prison Child’, extrait de leur album “Paragon Circus” : [https://www.youtube.com/watch?v=ssuykY8zh-o](https://www.youtube.com/watch?v=ssuykY8zh-o) **SILJAN** (post-rock progressif – Marseille) Originaire de la région marseillaise, Siljan puise dans le rock progressif, le métal, le math-rock, le post-rock et le jazz pour produire une musique directe, aux structures complexes, mais se voulant accessible par son coté mélodique. Initialement en trio, le groupe se dote d’un violoncelle pour son deuxième LP, “Collapsology”. Un troisième album est actuellement en préparation. ” Découvrez leur titre ‘Collapsology’, extrait de leur album éponyme : [https://www.youtube.com/watch?v=O-g69q1p0jU](https://www.youtube.com/watch?v=O-g69q1p0jU) **TIME STRUCTURE** (rock psychédélique – Marseille) Time Structure puise son influence dans les courants progressifs, trip hop et électroniques. Forts de l’héritage de figures telles que Portishead, Sunns ou Opeth, les 5 piliers de la solide structure proposent une musique profonde et haute en couleur. Découvrez leur morceau ‘Falling structures’ : [https://www.youtube.com/watch?v=goSzfKNDnvA](https://www.youtube.com/watch?v=goSzfKNDnvA) PAF : 7€ (réservation sur place uniquement, le soir du concert).

