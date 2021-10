Mulhouse Parvis de l'Église Sainte-Marie,Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Alternatives et réemploi dans le logement : balade de découverte dans Mulhouse Parvis de l’Église Sainte-Marie,Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Parvis de l’Église Sainte-Marie, Mulhouse, le dimanche 17 octobre à 15:00

**Parcours vélo** Ce parcours vélo a pour objectif d’illustrer le réemploi et la requalification du bâti pour la création de logements alternatifs et atypiques neufs. Il s’agira de passer en revue les projets emblématiques mulhousiens et de retourner sur les projets des lauréat·e·s du prix Pritzker 2021, Lacaton & Vassal, avec deux projets locaux, rue Neppert et à la Cité Manifeste. À la fin du parcours, un échange autour d’un verre est proposé. Promenade familiale sans difficulté sportive.

Participation libre

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T17:00:00

