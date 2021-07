Tremblay-en-France L'Odéon Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France ALTERED FIVE BLUES BAND + RONAN ONE MAN BAND L’Odéon Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

ALTERED FIVE BLUES BAND + RONAN ONE MAN BAND

L'Odéon, le samedi 13 novembre à 20:30

L'Odéon, le samedi 13 novembre à 20:30

Formé à Milwaukee en 2002, Altered Five Blues Band est un quintet qui ose dès le premier jour être différent. Le chant puissant du frontman Jeff Taylor et le jeu de guitare fluide et inventif de Jeff Schroedl se marient parfaitement. Le bassiste Mark Solveson forme avec le batteur Alan Arber la section rythmique la plus funky en dehors de Memphis, et Raymond Tevich associe judicieusement son travail aux claviers pour compléter la signature sonore du groupe. Ronan One Man Band Son style unique, en one-man band, vous emporte dans les bayous du Mississippi. Inspiré par les grands interprètes du blues des années 30/40 (Son House, Charley Patton Blues, Muddy Waters, Robert Johnson, Bukka White…) ainsi que par l’incontournable Calvin Russell, Ronan chante et joue de ce côté sombre, dans le respect des complaintes voulues par le genre.

Tarifs 16€/12€

L'Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T23:00:00

