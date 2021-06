Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Allons en Vignes Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins

Saône-et-Loire

Allons en Vignes Romanèche-Thorins, 26 juin 2021-26 juin 2021, Romanèche-Thorins. Allons en Vignes 2021-06-26 – 2021-06-26 Le Moulin à Vent Château du Moulin à Vent

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Pour la seconde année, le Château du Moulin-à-Vent vous propose de plonger dans l’histoire du Domaine, vieux de 300 ans, à l’occasion de ses Portes Ouvertes ! info@chateaudumoulinavent.com +33 3 85 35 50 68 http://www.chateaudumoulinavent.com/ Pour la seconde année, le Château du Moulin-à-Vent vous propose de plonger dans l’histoire du Domaine, vieux de 300 ans, à l’occasion de ses Portes Ouvertes !

Détails Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Romanèche-Thorins Adresse Le Moulin à Vent Château du Moulin à Vent Ville Romanèche-Thorins lieuville 46.20283#4.72672