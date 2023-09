TRAIL DES TRANCHÉES® Allée du Pré l’Évêque Verdun, 24 mars 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Le Trail des Tranchées, est devenu aujourd’hui une course de renommée régionale, nationale et internationale. Ce trail atypique permet de découvrir le Champ de Bataille de Verdun et les plus grands sites historiques 14-18.

Verdun propose ainsi un trail unique par ses tracés historiques et naturels au coeur du champ de bataille de Verdun, site classé « zone Natura 2 000 » et « Forêt d’exception ».

Sur les 3 parcours de 14 km, 32 km et 55 km, les trailers s’élancent de Douaumont salués par le garde à vous des Poilus, et terminent au Centre de Ville Verdun, au Pré l’Evêque, sous la haie d’honneur de leurs baïonnettes.

Les circuits traversent les abords des plus grands sites historiques 14-18 (Forts de Douaumont, Vaux et Souville, ouvrage de Froideterre et des 4 cheminées, Thiaumont, …) et ont un accès exclusif à la Citadelle Haute de Verdun.

Plus d’infos : www.traildestranchees.com. Tout public

Dimanche 2024-03-24 05:00:00 fin : 2024-03-24 19:00:00. .

Allée du Pré l’Évêque

Verdun 55100 Meuse Grand Est



The Trail des Tranchées has become a race of regional, national and international renown. This atypical trail allows you to discover the Battlefield of Verdun and the most important historical sites of 14-18

Verdun offers a unique trail with its historical and natural routes in the heart of the Verdun battlefield, a site classified as a « Natura 2000 area » and « Exceptional Forest ».

On the 3 courses of 14 km, 32 km and 55 km, the trailers start from Douaumont, greeted by the Poilus guard, and finish in the centre of Verdun, at the Pré l’Evêque, under the hedge of honour of their bayonets.

The circuits cross the approaches of the greatest historical sites 14-18 (Forts of Douaumont, Vaux and Souville, work of Froideterre and the 4 chimneys, Thiaumont,?) and have an exclusive access to the High Citadel of Verdun.

More info: www.traildestranchees.com

El Trail des Tranchées se ha convertido en una carrera de renombre regional, nacional e internacional. Este recorrido atípico permite descubrir el campo de batalla de Verdún y los lugares históricos más importantes del 14-18

Verdún ofrece un recorrido único con sus rutas históricas y naturales en el corazón del campo de batalla de Verdún, un lugar clasificado como « zona Natura 2000 » y « Bosque Excepcional ».

En los 3 recorridos de 14 km, 32 km y 55 km, los remolques parten de Douaumont, saludados por el saludo de los Poilus, y terminan en el centro de Verdún, en el Pré l’Evêque, bajo el seto de honor de sus bayonetas.

Los circuitos atraviesan las aproximaciones de los mayores sitios históricos 14-18 (Fuertes de Douaumont, Vaux y Souville, obra de Froideterre y las 4 chimeneas, Thiaumont,…) y tienen un acceso exclusivo a la Alta Ciudadela de Verdún.

Más información: www.traildestranchees.com

Der Trail des Tranchées, ist heute ein regional, national und international bekannter Lauf geworden. Dieser atypische Trail ermöglicht es, das Schlachtfeld von Verdun und die größten historischen Stätten 14-18 zu entdecken

Verdun bietet somit einen Trail, der aufgrund seiner historischen und natürlichen Streckenführung im Herzen des Schlachtfelds von Verdun, einem als « Natura-2000-Gebiet » und « Forêt d’exception » klassifizierten Gebiet, einzigartig ist.

Auf den drei Strecken von 14 km, 32 km und 55 km starten die Trailers in Douaumont, wo sie von den Soldaten begrüßt werden, und enden im Stadtzentrum von Verdun, in Pré l’Evêque, unter der Ehrenhürde ihrer Bajonette.

Die Strecken führen durch die Umgebung der größten historischen Stätten des Ersten Weltkriegs (Forts von Douaumont, Vaux und Souville, das Werk Froideterre und die 4 Kamine, Thiaumont, …) und haben einen exklusiven Zugang zur Citadelle Haute de Verdun.

Weitere Informationen: www.traildestranchees.com

Mise à jour le 2023-09-23 par OT GRAND VERDUN