WEEK-END THÉÂTRAL, CULINAIRE ET ARTISTIQUE Pôle d’arts La Fourmilière Mognéville, samedi 4 mai 2024.

WEEK-END THÉÂTRAL, CULINAIRE ET ARTISTIQUE Pôle d’arts La Fourmilière Mognéville Meuse

Samedi

Dans le cadre de sa programmation Les week-ends du Pôle d’Arts La Fourmilière , l’association propose une exposition de Cécile Marconi et le spectacle Amour et chocolat d’Aldo Franco.

– L’exposition de Cécile Marconi est consacrée à ses collages multi-médias et multi-supports le monde réel est une matière à découper, coller, réagencer qui entraîne l’imaginaire du visiteur dans des temps et des espaces réinventés.

– Après avoir joué son spectacle au Festival d’Avignon, au théâtre des Blancs Manteaux à Paris, à Marseille et à Lille, Aldo Franco vient partager sa déclaration d’amour et d’humour à la vie, la saga d’un papa solo comme un voyage drôle, mouvant, poétique et gourmand, la vie d’un papa solo qui croque la vie et le chocolat à pleines dents avec ses râteaux amoureux les plus drôles, les plus fous, son grand-père épicurien et diabétique, ses enfants acidulés, sa mère. Avec elle c’est génial, il a toujours 5 ans. Ce spectacle inspiré à 95% de faits réels respire la joie de vivre !

Horaires des représentations samedi à 18h00 et dimanche à 16h00.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Pôle d’arts La Fourmilière 4 Rue de l’église

Mognéville 55800 Meuse Grand Est associationlafourmiliere@gmail.com

L’événement WEEK-END THÉÂTRAL, CULINAIRE ET ARTISTIQUE Mognéville a été mis à jour le 2024-03-01 par OT SUD MEUSE