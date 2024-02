L’ISLE AUX CRÉATEURS L’Isle-en-Rigault, samedi 4 mai 2024.

Samedi

Marché Artisanal ponctué de nombreux ateliers découverte. Stand restauration constitué uniquement de produits locaux et pour finir un concert avec le groupe NATCHEZ pour clore cette belle journée.

Entrée gratuite.

Présentation sommaire de l’Isle aux Créateurs.

Objectifs

1 Mettre en avant notre artisanat local et nos producteurs locaux. Notre région est riche en artisanat divers (bois, pierre, peinture, bijoux, ruches, alimentaire…).

2 Inciter l’échange de savoir faire. Chaque exposant ne devra pas seulement exposer ses produits, mais bien partager son savoir faire avec les visiteurs, ses techniques. Chaque artisan mènera un atelier, le public pourra ainsi s’initier à la pratique. Le but est de rendre ce marché plus ludique et de créer un réel échange avec les participants.

3 Organiser un moment festif. Faire de cette manifestation un rendez-vous annuel afin de faire connaître notre village, de promouvoir l’artisanat local, par l’animation des stands de créer des envies, passions…, d’y attirer de nouveaux habitants…Tout public

0 EUR.

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 22:30:00

L’Isle-en-Rigault 55000 Meuse Grand Est

